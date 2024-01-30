Общество 30 января 2024, 17:47 «Строят улицы и школы». Немецкого журналиста поразила жизнь в Мариуполе Немецкий журналист Корпер: Россия активно восстанавливает жилые районы Мариуполя РИА «Новости»

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Мариуполь восстанавливают активными темпами, а жители города рады приходу России. Об этом немецкий журналист Армин Корпер рассказал в репортаже для телеканала ZDF.

«Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <…> Люди настроены пророссийски», — отметил он.

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По словам журналиста, город нормально функционирует. Для жителей Мариуполя полностью доступны отопление, водопровод, горячая вода и интернет. Также здесь работает много магазинов и ресторанов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что Россия смогла добиться колоссальных успехов в восстановлении Донбасса, отстроив некоторые города буквально с нуля.

Отдельное внимание он обратил на Мариуполь, в котором появилось несколько новых кварталов. Местные предприниматели также продолжают развивать бизнес, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.