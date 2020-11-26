Спад доходов россиян спровоцировал рост числа строящихся однушек

Застройщики учли спрос и начали возводить многоэтажки с большим количеством однокомнатных квартир. Сейчас на рынке больше всего востребовано дешевое жилье из-за общего падения уровня дохода россиян.

Как сообщил РБК со ссылкой на генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, доля однушек в общем объеме строящегося жилья в России составляет 53%. Больше всего маленьких квартир строят в Ленинградской области. Три четверти всех строящихся в регионе квартир однокомнатные.

Следующие по популярности — двухкомнатные квартиры. Их 32% от общего объема новой жилой недвижимости. Трешек и более просторных квартир в России 15%.

«Застройщики в данном случае строят то, что имеет спрос, на что есть деньги у населения. К этому приводит общее снижение покупательной способности и невозможность купить квартиру большей площади», — прокомментировал ситуацию Алексеенко на презентации совместного с ОНФ исследования о состоянии жилищного строительства в стране.

Руководитель агентства уверен, что эту ситуацию нужно менять, так как засилье малогабаритного жилья не позволяет улучшать жилищные условия. Если для молодежи без детей оно подходит, то когда семья становится больше, требуется жилье большей площади. Сложившаяся ситуация добавляет проблем и в без того сложную демографическую обстановку.