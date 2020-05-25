Строительство социальных объектов в России сделали проще

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, строительство социальных объектов должно продолжаться. Чтобы избежать лишней бумажной волокиты, правительство изменило процедуру адресной программы инвестиций.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что именно федеральная адресная инвестиционная программа определяет порядок строительства социальных объектов.

«Я подписал соответствующее постановление правительства. Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные и иногда просто излишние согласования», — приводит РИА «Новости» заявление Мишустина.

Глава Кабмина добавил, что решения по 2020 году будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию. Такой шаг поможет сократить сроки строительства и быстрее сдавать социальные объекты.

«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные, бюрократические процедуры надо свести к минимуму», — подчеркнул премьер-министр на совещании с вице-премьерами.

По информации на 25 мая, в России зафиксировали 353 427 случаев заболевания COVID-19. Всего врачи вылечили 118 798 пациентов. Насчитывается 3633 случая смерти из-за осложнений после заражения.