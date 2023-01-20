Общество 20 января 2023, 14:49 Строительство Соборной мечети в Крыму почти завершили

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Соборную мечеть в Крыму почти достроили, подрядчики готовятся к прохождению госэкспертизы. Об этом сообщил «Крым 24».

Несмотря на проблемы с поставками, строительство шло по плану благодаря правительственной поддержке.

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«Где-то пришлось находить альтернативы материалам и оборудованию, что за собой естественно повлекло и корректировку самого проекта мечети. Сейчас все эти моменты учтены и корректировки внесены», — отметил главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко.

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В настоящее время благоустраивают территорию вокруг мечети. Мостят тротуарные дорожки, готовят поливочный водопровод. Сюда также завезли пять тысяч растений, установили 150 мраморных колонн и 220 чугунных секций ограждения.