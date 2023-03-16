16 марта 2023, 11:48
Строительство семи километров дорог запланировали в Салехарде на 2023 год
В Салехарде в 2023 году планируют построить семь километров новых автомобильных дорог и провести капремонт старых. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент транспорта ЯНАО.
Дорожную сеть Салехарда ждут обновления. В частности, будут ремонтировать дорожное полотно, мостовые переходы и тротуары, а также парковки и стоянки.
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Кроме того, достроят дороги в микрорайоне Удача и на проезде к полигону ТБО. Также запланировано открытие кольцевой развязки в районе Ангальмкого мыса. В общей сложности в Салехарде появится более семи километров новых дорог.
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Дороги
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