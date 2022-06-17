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    17 июня 2022, 18:33

    Строительство новой ветки метро в Нижнем Новгороде начнется в сентябре

    Дарья Морозова

    Новую ветку метро в районе Сенной площади начнут строить в сентябре. Об этом сообщило издание Newsnn.ru со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

    По данным ИА «ФедералПресс», сейчас идет активная подготовка.

    «Сейчас на участке от Горького до площади Свободы убирают контактную сеть троллейбусов и создают административно-бытовое здание и строительный городок», — рассказали в организации.

    Жители города выразили опасения, что строительство может повредить скверы. Местные экологи обратились по этому поводу к властям.