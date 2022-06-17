Строительство новой ветки метро в Нижнем Новгороде начнется в сентябре

Новую ветку метро в районе Сенной площади начнут строить в сентябре. Об этом сообщило издание Newsnn.ru со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

По данным ИА «ФедералПресс», сейчас идет активная подготовка.

«Сейчас на участке от Горького до площади Свободы убирают контактную сеть троллейбусов и создают административно-бытовое здание и строительный городок», — рассказали в организации.

Жители города выразили опасения, что строительство может повредить скверы. Местные экологи обратились по этому поводу к властям.