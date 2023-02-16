Общество 16 февраля 2023, 18:18 Строительство новой школы началось в Дзержинске

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Строительные работы по устройству котлована начались в новой школе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

Общая площадь образовательного учреждения составит более 23 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 1100 мест.

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Отмечается, что строители уже установили инженерные коммуникации. Введение учреждения в эксплуатацию запланировано на 2024 год.

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