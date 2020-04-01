Строительство новой лаборатории Планетария 1 в Санкт-Петербурге остановили из-за коронавируса

Предполагалось, что новая лаборатория будет преемником первой. Гудов уточнил, что площадка необходима из-за «серьезного, сильного прорыва в области робототехники».

«Мы планируем расширить штат и новая часть будет гораздо больше. Из новых направлений появятся композитные материалы, беспилотные летательные аппараты и „зеленые технологии“», — пояснил руководитель Планетария 1.

По его словам, штат состоит из сильных сотрудников — «инженеров, дизайнеров, все они работают с передовыми технологиями».

«Сейчас для трех заводов в Москве и Петербурге мы произвели сортировочных роботов. Как понятно из названия, они занимаются сортировкой, распределением мусора. Пока не буду говорить на какие именно заводы мы их планируем передавать. Коронавирус меняет много планов», — заметил Гудов.

Он добавил, что сроки открытия новой лаборатории пока не известны.

«Даже не буду и не могу делать какие-то прогнозы. Я не думаю, что все закончится через неделю или две. В любом случае, всем нужно будет прийти в себя после всего происходящего», — заявил глава Планетария 1.