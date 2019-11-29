Строительство моста из России в Китай закончили в Благовещенске

Мост через реку Амур, который должен соединить Россию и Китай, достроен в Благовещенске. Работы заняли три года.

«Этот мост имеет очень важное стратегическое значение. Это очень серьезная перспектива для нашего региона. Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Его процитировал «Интерфакс».

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По его словам, мост послужит увеличению экспорта. Он отметил, что Амурская область является одним из лидеров по производству сои в России. Орлов уточнил, что рабочие закончили строительство мостового перехода. Теперь главный процесс — это оформление документов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

Глава региона добавил, что через несколько дней в Приамурье пройдет торжественное открытие газопровода «Силы Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в КНР. Кроме того, скоро стартует строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Трансграничный мостовой переход в китайский Хэйхэ строился с 2016 года. Его одновременно возводили с двух сторон. В конце мая 2019 года прошла стыковка его частей. Длина российской части переправы — 540 метров. На мосту положили двухполосную автодорогу. Ожидается, что каждодневно по нему смогу проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей. Как Орлов рассказал РИА «Новости», мост «должен поехать» к концу апреля 2020 года.