Общество 14 марта 2023, 12:00 Строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге завершат в 2024 году

Читать 360tv в

В пресс-службе Смольного рассказали, что возведение Московско-Дунайской развязки в Петербурге планируется завершить к 2024 году. Об этом написали «Невские новости».

На проект из федерального бюджета власти выделили 1,5 миллиарда рублей. Новая дорога разгрузит юг города, а также даст возможность беспрепятственно выезжать на трассу М-10, которая связывает Санкт-Петербург и Москву.

Реклама

В сообщении Смольного также указывается, что общая протяженность нового участка составит 1460 метров.

Реклама