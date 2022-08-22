Строительство малоэтажных домов захотели стимулировать льготами

В России прорабатывается возможность предоставлять льготное финансирование производителям домокомплектов для малоэтажной застройки. Об этом сообщили «Известия».

Малоэтажки — это многоквартирные дома, таунхаусы, коттеджи и дуплексы, высота которых чаще всего не превышает двух или трех этажей.

Прорабатывается эта возможность при участии госкорпорации ДОМ.РФ, рассказал ее глава Виталий Мутко.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ намерены в ближайшее время направить правительству инициативу о том, что субсидирование нужно застройщикам таких домов.

Льготы должны будут компенсировать разницу между стоимостью кредитов для девелоперов и ключевой ставкой Центробанка. Благодаря таким мерам получится опустить цены на малоэтажки до 20–25%, предполагают эксперты. Также, по их мнению, получится стимулировать малоэтажную застройку.

Московское областное бюро технической инвентаризации (БТИ) в начале августа заключило первый договор на проведение комплексных кадастровых работ в садовом товариществе. Речь идет об СНТ «Алешкино-2», оно расположено в Клинском округе. В нем находятся свыше 200 земельных участков, из которых больше половины пока не зарегистрированы.