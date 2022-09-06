Строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде началось по графику | 360°

Общество 06 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде началось по графику

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Работы по строительству ледовой арены на Стрелке соответствуют графику. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

Котлован для постройки арены начали делать в августе этого года. В сентябре оттуда вынесут инженерные коммуникации, которые находятся под пятном застройки.

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«До конца года планируется полностью разработать котлован и приступить к работам по обустройству свайного поля и заливке фундаментной плиты», — рассказали пресс-службе Корпорации.

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