Строительство ледокола «Лидер» началось на Дальнем Востоке

Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот», рассказал, что разработчики приступили к первой резке металла. Он также заявил, что ледоколу присвоили название «Россия».

«Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — пояснил Кашка.