Общество 24 апреля 2023, 18:20 Строительство крытых павильонов метро стартовало в Нижнем Новгороде

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Строительные работы по возведению крытых павильонов метро в Нижнем Новгороде стартовали 24 апреля. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале, сообщила «Нижегородская правда».

В прошлом году эксперты городской антитеррористической комиссии приняли решение убрать павильоны, которые располагались над входами в метро. Эскизы крытых — разработали местные дизайнеры в рамках конкурса.

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Отмечается, что на возведение навесов у трех станций метро выделили более 111 миллионов рублей.