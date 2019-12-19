Строительство круизного порта в Калининградской области заморозили из-за хищений

По данным информагентства, выявленное хищение превышает полтора миллиарда рублей. По словам главы региона, круизный порт реально достроить только в 2021 году. Сейчас идет поиск подрядчика, который поможет пережить зиму. Алиханов выразил надежду, что похищенные средства вернут посредством банковской гарантии или прочих механизмов.