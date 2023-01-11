Общество 11 января 2023, 13:46 Строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2023 году

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Здание шестиэтажного корпуса лучевой терапии на базе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» планируется достроить в 2023 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в беседе с «Москвой 24».

По данным «Известий», общая площадь нового корпуса составит более 12 тысяч квадратных метров.

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Медицинское учреждение оснастят новейшим оборудованием и расположат в нем отделение радиотерапии с дневным стационаром.

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