Строительство инфекционного центра досрочно завершили в Южно-Сахалинске

Отмечается, что центр оснащен оборудованием для эндоскопии и взятия анализов, портативным ультразвуковым сканером, а также цифровым рентгеновским комплексом и аппаратами искусственной вентиляции легких. В отделении развернуто 150 коек. Штат медсестер и врачей полностью укомплектован.

«Здесь оборудованы отдельные входы. Пациенты не пересекаются, нет пересечения чистых и грязных зон. Весь персонал проходит через санитарные шлюзы. Вынос инфекции за пределы корпуса практически невозможен», — заверила начальник управления компании военно-строительного комплекса Вероника Касаджикова.