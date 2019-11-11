Строительство гражданского сектора аэропорта Севастополя начнут в 2020 году
Инфраструктуру для гражданского сектора севастопольского аэродрома «Бельбек» планируют строить с 2020 года, сообщило РИА ФАН со ссылкой на генерального директора аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина.
Аэропорт «Бельбек» будет принимать малые самолеты деловой авиации. По информации издания, подразделение Минобороны России займется строительством гражданской инфраструктуры аэропорта.
«Сейчас идет проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений в гражданской части аэродрома, эти проекты в активной фазе в соответствии с поручениями правительства РФ. Там будет сектор деловой авиации и сектор специальных рейсов. В этом году проектирование должно закончиться, после чего в следующем году начнутся строительно-монтажные работы. Я думаю, в 2021 году аэропорт примет первых пассажиров», — цитирует Плаксина «Российская газета».
По его словам, аэропорты Севастополя и Симферополя будут дополнять друг друга.