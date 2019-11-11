Строительство гражданского сектора аэропорта Севастополя начнут в 2020 году

Аэропорт «Бельбек» будет принимать малые самолеты деловой авиации. По информации издания, подразделение Минобороны России займется строительством гражданской инфраструктуры аэропорта.

«Сейчас идет проектирование терминального комплекса, плоскостных сооружений в гражданской части аэродрома, эти проекты в активной фазе в соответствии с поручениями правительства РФ. Там будет сектор деловой авиации и сектор специальных рейсов. В этом году проектирование должно закончиться, после чего в следующем году начнутся строительно-монтажные работы. Я думаю, в 2021 году аэропорт примет первых пассажиров», — цитирует Плаксина «Российская газета».

По его словам, аэропорты Севастополя и Симферополя будут дополнять друг друга.