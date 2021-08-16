Строительство гостиниц уровнем ниже трех звезд могут запретить в Сочи

Союз архитекторов Сочи выступил с предложением ограничить строительство в городе гостиниц и отелей классификацией ниже трех звезд. Предложение связано с резко взлетевшим спросом от застройщиков на строительство бюджетных гостиниц, сообщило РИА «Новости».

«Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство», — сказала глава организации Наталья Захарова.

Если идею одобрят, бюджетные гостиницы могут исчезнуть с береговой линии, пояснили «Известия». В таком случае там останутся только четырех- и пятизвездочные отели.