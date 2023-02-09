09 февраля 2023, 18:25
Строительство дворца спорта в Некрасовке завершат летом 2023 года
Строительные работы в новом дворце спорта в столичном районе Некрасовка планируют завершить уже этим летом. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
На сегодняшний день готовность спорткомплекса составляет 90%. Благодаря вводу в эксплуатацию дворца спорта, жители Некрасовки смогут посещать занятия по фигурному катанию, хоккею и танцевальные кружки.
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Кроме того, в спорткомплексе можно будет обучиться ритмической гимнастике и скалолазанию.
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