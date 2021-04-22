Строительство дорожного объезда Тимашевска закончат в 2024 году

Дорожный объезд Тимашевска построят в 2024 году. Частые пробки в этом районе образуются из-за железнодорожного переезда. Об этом сообщил «Царьград».

Обходной путь начали строить полгода назад. Четыре путепровода появятся до 2024 года, что позволит ездить сельхозтехнике. Также два путепровода проложат через железнодорожные линии.

Четырехполосная дорога длинной в 15 километров должна закрыть вопрос пробок. Сейчас рабочие занимаются уплотнением основания, а также отсыпают слои дорожного полотна из гравия.

Помимо этого, возведут мост через водоем Кирпили, сделают четыре транспортные развязки и поставят два пешеходных перехода над землей.

«Строительство объезда Тимашевска является одним из крупнейших дорожных проектов в крае за последние 10 лет», — заявили в администрации Краснодарского края.