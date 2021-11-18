facebook_pixel
    18 ноября 2021, 15:54

    Строительство дороги Томск — Тайга отложили из-за отсутствия денег

    Дептранс Томской области: проектно-сметная документация на новую трассу готова, но денег на реализацию проекта нет

    Оксана Лавнюженко

    Строительство автодороги Томск — Тайга отложили на неопределенный срок. Об этом заявили в региональном департаменте транспорта, написал «ФедералПресс».

    Причиной, по которым проект был закрыт, стало отсутствие денег у администрации Томской области.

    «Строительство автомобильной дороги требует значительных капитальных затрат. В связи с этим реализация данного объекта в настоящее время не представляется возможной», — говорится в сообщении начальника департамента Юрия Баева.

    Несмотря на отмену строительства, проектно-сметная документация на новую трассу уже готова. Она получила положительное заключение госэкспертизы.

    Власти заявили, что примерная стоимость объекта составляет 12 миллиардов рублей. Переговоры о финансовом плане строительства дороги активно велись в 2021 году, однако положительным успехом они пока не закончились.