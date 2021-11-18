Строительство автодороги Томск — Тайга отложили на неопределенный срок. Об этом заявили в региональном департаменте транспорта, написал «ФедералПресс».

Причиной, по которым проект был закрыт, стало отсутствие денег у администрации Томской области.

«Строительство автомобильной дороги требует значительных капитальных затрат. В связи с этим реализация данного объекта в настоящее время не представляется возможной», — говорится в сообщении начальника департамента Юрия Баева.

Несмотря на отмену строительства, проектно-сметная документация на новую трассу уже готова. Она получила положительное заключение госэкспертизы.

Власти заявили, что примерная стоимость объекта составляет 12 миллиардов рублей. Переговоры о финансовом плане строительства дороги активно велись в 2021 году, однако положительным успехом они пока не закончились.