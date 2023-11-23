Общество 23 ноября 2023, 13:49 Строительство дороги к Шуховской башне в Нижегородской области начнется в 2024 году

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Дорогу к Шуховской башне в Дзержинске начнут строить в 2024 году. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию города.

Дорогу начнут строить в рамках программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». На первый этап из регионального бюджета выделят 208 миллионов рублей. Однако власти пока не определили подрядчика.

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На первом этапе планируют возвести участок длиною в два километра, предназначенный для двух полос, а также переделать инженерные коммуникации, ливневки. В проекте — укладка нового асфальта, обустройство велодорожек и тротуаров, а также проводка освещения.

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