Строительство детского сада завершили в красногорском Путилкове

Еще один детский сад достроили в Путилкове. Открытие учреждения запланировано на начало 2020 года. Накануне в Московской области был введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест, входящий в состав воспитательно-образовательного комплекса в деревне Путилково. Также в этом здании уже введена в эксплуатацию школа на 1100 мест.

Застройщиком детского сада выступает ООО «РИВАС МО», входящее в состав АО «ПИК-Регион». В комплексе предусмотрено все необходимое для полноценного развития детей: просторные групповые комнаты и классы, залы для занятий музыкой, танцами и спортом, уютные общественные пространства. На прилегающей территории оборудованы детские и спортивные площадки.

«Социальная инфраструктура проекта „Путилково“ включает четыре детских сада, две школы, поликлинику и паркинги. Уже работают школа на 1100 мест и два детских сада», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Жилые корпуса микрорайона «Путилково» переменной этажности, в застройке используются как дома популярных панельных серий, так и монолитные с индивидуальной архитектурой.