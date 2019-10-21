Строительство детского сада завершили в красногорском Путилкове
Застройщиком детского сада выступает ООО «РИВАС МО», входящее в состав АО «ПИК-Регион». В комплексе предусмотрено все необходимое для полноценного развития детей: просторные групповые комнаты и классы, залы для занятий музыкой, танцами и спортом, уютные общественные пространства. На прилегающей территории оборудованы детские и спортивные площадки.
«Социальная инфраструктура проекта „Путилково“ включает четыре детских сада, две школы, поликлинику и паркинги. Уже работают школа на 1100 мест и два детских сада», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Жилые корпуса микрорайона «Путилково» переменной этажности, в застройке используются как дома популярных панельных серий, так и монолитные с индивидуальной архитектурой.