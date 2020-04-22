Строительство детского сада в Петропавловске-Камчатском оказалось под угрозой срыва

Данный детский сад — известный недострой в одном из жилых районов Петропавловска-Камчатского. Сейчас объект выставили на продажу, стройку приостановили якобы из-за нехватки денег. ООО «Русский двор» детский сад не построило. По словам гендиректора компании-застройщика ООО «Русский двор», местные власти ранее обещали выкупить детсад.

По словам местных активистов, при строительстве используется синтетический материал пенополистирол. Эксперты заявили, что при горении этот материал представляет проблему. Эксперты МЧС также негативно отнеслись к использованию этого материала. А вот компания-строитель детсада уверяет, что используемые ею технологии не несут вреда.

Но это еще не все проблемы строительства детского сада. Компания-застройщик «Русский двор» сейчас судится с администрацией Территории опережающего социального-экономического развития (ТОР) «Камчатка» из-за участка земли в составе созданной в 2015 году ТОР. При этом «Русский двор» резидентом ТОР не является.

Директор ООО «УК ТОР „Камчатка“» Анатолий Ким пояснил, что оспариваемый земельный участок не относится к территории, на которой расположен недостроенный детский сад. А гендиректор компании-застройщика ООО «Русский двор» заявляет, что сад не получается достроить именно из-за судебного процесса с ТОР «Камчатка».

Спором администрации ТОР и компании-претендента на земельный участок с застройщиком-нерезидентом сейчас занимается суд и Генеральная прокуратура.