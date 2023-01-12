Общество 12 января 2023, 17:12 Строительство четырех многоквартирных домов завершится в Лабытнанги в 2023 году

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Четыре многоквартирных дома введут в эксплуатацию в 2023 году в городском округе Лабытнанги в ЯНАО. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Благодаря строительству новых домов квартирами обзаведутся жильцы аварийного фонда. В Лабытнанги построят два дома. Одно здание будет состоять из четырех этажей, другое — из пяти.

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Еще два дома возведут в поселке Харп. Отмечается, что этот год в городском округе объявлен юбилейным. Так, Лабытнанги в 2023 году исполнится 155 лет, а Харпу — 55 лет.

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