    15 апреля 2020, 14:15

    Строительство четвертого моста через Обь стартовало в Новосибирске

    Ольга Ситникова

    Министр транспорта и дорожного хозяйства в Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил старт строительства четвертого моста через Обь. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Строительством занимается сибирская концессионная компания. Для реализации проекта власти региона выкупили 85% земельных участков. Остальную часть территории получат к концу текущего года.

    «К концу года мы эту работу закончим на 99%. У нас есть небольшие сложности только по двум объектам, мы постараемся их решить если не к концу года, то в первом квартале следующего. Они никак не повлияют на ход стройки», — отметил Костылевский.