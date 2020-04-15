Строительство четвертого моста через Обь стартовало в Новосибирске

Строительством занимается сибирская концессионная компания. Для реализации проекта власти региона выкупили 85% земельных участков. Остальную часть территории получат к концу текущего года.

«К концу года мы эту работу закончим на 99%. У нас есть небольшие сложности только по двум объектам, мы постараемся их решить если не к концу года, то в первом квартале следующего. Они никак не повлияют на ход стройки», — отметил Костылевский.