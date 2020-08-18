Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

«За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством на основе современных информационных технологий. Запуск этого производства — это, конечно, такие мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», — приводит агентство слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава российского правительства выразил уверенность, что на заводе создадут тысячи рабочих мест, транспортную и социальную инфраструктуру. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов отметил, что ГХК станет ключевым проектом в инвестиционной программе компании на ближайшие пять лет.

Амурский газохимический комплекс — это завод по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год (2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена). На нем появится самая крупная в мире установка пиролиза. Строительство планируют завершить в 2025 году.