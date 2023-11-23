Общество 23 ноября 2023, 13:19 Строительство 14,5 млн квадратных метров недвижимости одобрили в Москве с начала года Бочкарев: 14,5 млн кв. метров недвижимости разрешили возвести в Москве за год Сайт мэра и правительства Москвы

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​Мосгосстройнадзор за прошедшие 10 месяцев предоставил 557 разрешений на строительство недвижимости общей площадью свыше 14,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда одобрили строительство общей площадью 13,4 миллионов квадратных метров.

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Бочкарев также уточнил, что более 67% недвижимости застраивают инвесторы. При этом они возводят для москвичей не только жилые дома, но и здания для социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что больше всего одобрений на реализацию больших проектов получили в Троицком и Новомосковском административных округах — 107 документов, в Западном округе — 78, и в Юго-Восточном — 58.

Ранее стало известно, что 19 проектов комплексного развития территорий в Москве осуществят в 2024 году.