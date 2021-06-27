Строительный союз нашел способ снизить цены на жилье в России

Для снижения стоимости жилья в России девелоперам нужно изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках. Об этом заявил генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков.

По его словам, сейчас строительная сфера оказалась перед дилеммой. Цены на стройматериалы растут, но стоимость недвижимости при этом должна быть невысокой, сообщило Ura.ru.

«Но жилье остаться дешевым не может, потому что материалы дорогие», — сказал собеседник агентства.

Десятков подчеркнул, что девелоперы не могут работать себе в убыток. В противном случае они остановятся на какой-то период и, скорее всего, начнут переориентироваться на другие конструкции, будут задействовать новые технологические процессы. Это уже частично происходит, отметил эксперт. Так, в России становится все меньше обычных объектов с большим количеством кирпичной кладки.

На сегодняшний день Россия находится на девятом месте по темпам роста цен на жилье. За год они увеличились на 11,1% Об этом свидетельствуют данные исследования Global House Price Index. Для сравнения: в Норвегии рост составил 10,9%, в Канаде — 10,8%, в Великобритании — 10,2% и 10% — в Перу.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Ставка по ней должна составлять не более 7%, а максимальный размер кредита не должен превышать три миллиона рублей.