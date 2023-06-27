Общество 27 июня 2023, 15:33 Строительный эксперт Васильев заявил, что на входную дверь лучше ставить сувальдный и цилиндровый замки

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Чтобы обезопасить свое жилище и защитить дверь от взлома, нужно выбрать наиболее надежный замки. Об этом News.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Он посоветовал не экономить на замках и пользоваться запорами проверенных производителей. Лучшим выбором будут сувальдный и цилиндровый механизмы.

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«Замок может быть один в тамбурной двери, в квартирной стальной двери должно быть два замка. <…> Устанавливая два замка в стальную входную дверь в квартиру, сделайте один сувальдный и один цилиндровый — они защищают от разных типов взлома», — подчеркнул эксперт.

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