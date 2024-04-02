Общество 02 апреля 2024, 14:03 Строительный эксперт Васильев заявил, что для стандартной квартиры хватит пылесоса мощностью 300–350 Ватт

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Для стандартной квартиры с одной или двумя комнатами вполне хватит пылесоса мощностью 300-350 Ватт. Об этом News.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

По его словам, при выборе пылесоса стоит остановиться на модели, имеющей контейнер-циклон с фильтром по стандарту HEPA. Последний обозначается латинскими буквами H10 — H13, а также S — самого высокого уровня. Если человек страдает аллергией, то лучше взять пылесос со значением от 12.

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«Для стандартной одно- или двухкомнатной квартиры выбирайте пылесос мощностью 300–350 Ватт, с контейнером-циклоном, фильтром НЕРА и комплектом из как минимум трех дополнительных насадок. Рассчитывать нужно на цену от пяти тысяч до 10 тысяч рублей», — подчеркнул Федор Васильев.

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