Общество 20 июля 2023, 15:26 Строительный эксперт Васильев рассказал, что рулонная кровля является самым надежным материалом для крыши

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Рулонная кровля — это самый дешевый и долговечный материал для крыши. Болеее современным вариантом является композитная черепица, рассказал изданию NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

По его словам, если сверху залить толь битумной мастикой и посыпать крупнозернистым очищенным песком, то крыша продержится минимум 50 лет. Рулонная кровля может сидеть на доме даже при самом мощном урагане.

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Профлист и металлочерепица хороши тем, что с них долго не выгорает краска, но мало кто задумывается о металле, который собирает конденсат, добавил Васильев.