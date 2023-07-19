Общество 19 июля 2023, 12:38 Строительный эксперт Васильев рассказал, что паркет более надежный и долговечный, чем ламинат

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Для напольного покрытия лучше выбирать паркет, чем ламинат. Как рассказал изданию NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев, этот вид покрытия более надежный и долговечный.

Если поврежденные паркетные доски можно снова покрыть лаком и восстановить цвет, то в случае поломки ламината придется менять весь пол. Дело в том, что верхний слой паркета — это натуральный спил дерева, а у ламината — защитная пленка с напечатанным рисунком.

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При этом Васильев добавил, что есть такие виды ламината, которые могут просуществовать и 20, и 30 лет.