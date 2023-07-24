Общество 24 июля 2023, 17:35 Строительный эксперт Васильев рассказал, что на рынок часто попадают поддельные дверные замки

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На строительных рынках в последнее время увеличилось число поддельных дверных замков. Также в топе фальсификата — трубы, кабели, радиаторы отопления и цемент. Об этом рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

Он объяснил, что при покупке этой продукции сложно на глаз определить, что она некачественная. Обычно подделки настойчиво предлагают мастера при выполнении работ. Они за очень большую цену настойчиво склоняют покупателя к приобретению смеси или замка именно у них. Поэтому лучше не идти на поводу, а отправляться в специализированные магазины. Там все товары можно проверить на соответствие сертификатам.

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