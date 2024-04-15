Общество 15 апреля 2024, 15:22 Строительный эксперт Васильев раскритиковал стиль лофт для городской квартиры

Читать 360tv в

Стиль лофт станет худшим вариантом для обычной городской квартиры, поскольку она не вместит массивный декор такого дизайна. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По его словам, в обычном жилье не место кирпичам и трубам. Бунтарский дух лофта никак не вписывается в представления об уютном гнездышке и скорее напоминает подвал или склад.

Реклама

Как добавила Lenta.ru, если стиль лофт все же хочется вписать в свою квартиру, то собственникам стоит сделать акцент на мелочах. В такой ситуации важно сохранить баланс между уютом и смелым дизайнерским подходом, отметил Васильев.