15 апреля 2024, 15:22
Строительный эксперт Васильев раскритиковал стиль лофт для городской квартиры
Стиль лофт станет худшим вариантом для обычной городской квартиры, поскольку она не вместит массивный декор такого дизайна. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.
По его словам, в обычном жилье не место кирпичам и трубам. Бунтарский дух лофта никак не вписывается в представления об уютном гнездышке и скорее напоминает подвал или склад.
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Как добавила Lenta.ru, если стиль лофт все же хочется вписать в свою квартиру, то собственникам стоит сделать акцент на мелочах. В такой ситуации важно сохранить баланс между уютом и смелым дизайнерским подходом, отметил Васильев.
Квартиры
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