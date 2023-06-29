Общество 29 июня 2023, 13:36 Строительный эксперт Васильев посоветовал закрывать входную дверь на все замки

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Закрытие входной двери на замки с использованием всех механизмов максимально обезопасит жилище. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По его словам, злоумышленнику будет сложно вскрыть сразу несколько замков, на это потребуется определенное количество усилий. За это время соседи смогут спугнуть вора и вызвать полицию.

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Васильев также отметил, что закрытие входной двери на все замки продлит срок службы устройств.