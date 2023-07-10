Общество 10 июля 2023, 15:25 Строительный эксперт Васильев посоветовал выбирать мебель с обивкой из бархата, если в доме живет питомец

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Если в доме есть крупные животные, кошки или собаки, то лучше выбирать мебель с обивкой из подходящих тканей. Об это Life рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор АО «Главснаб» Федор Васильев.

По его словам, лучшим решением будет сделать выбор в пользу бархата или кожи. Если питомец появился недавно, то можно сшить или заказать из этой ткани защитные чехлы. Они помогут сохранить презентабельный вид мебели намного дольше.

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«К ним относятся ткани с тефлоновой защитой, микрофибра, бархат и натуральная кожа. Кроме того, все эти материалы можно покрыть водостойкими средствами, которые уменьшают впитываемость, благодаря чему мебель прослужит долго и не загрязнится», — подчеркнул эксперт.

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