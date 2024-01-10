Общество 10 января 2024, 13:06 Строительный эксперт Васильев посоветовал после праздников распилить елку на дрова для дачи

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Эксперт по строительным материалам Федоров Васильев рассказал об экологичных способах утилизации живой новогодней елки. Если оставить дерево возле мусорных контейнеров, то можно получить штраф, напомнил специалист в беседе с «Известиями».

В связи с этим он посоветовал отнести хвойное в пункты приема, которые работают в некоторых крупных городах. Еще один вариант — распилить ель на дрова для дачи, отметил Васильев.

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По его словам, иголки дерева можно использоваться как мульчу для цветочных клумб или подстилку для животных.