10 января 2024, 13:06
Строительный эксперт Васильев посоветовал после праздников распилить елку на дрова для дачи
Эксперт по строительным материалам Федоров Васильев рассказал об экологичных способах утилизации живой новогодней елки. Если оставить дерево возле мусорных контейнеров, то можно получить штраф, напомнил специалист в беседе с «Известиями».
В связи с этим он посоветовал отнести хвойное в пункты приема, которые работают в некоторых крупных городах. Еще один вариант — распилить ель на дрова для дачи, отметил Васильев.
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По его словам, иголки дерева можно использоваться как мульчу для цветочных клумб или подстилку для животных.
Новый год
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