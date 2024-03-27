Общество 27 марта 2024, 12:07 Строительный эксперт Васильев посоветовал покупать материалы для ремонта в дисконте

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Чтобы сэкономить на стройматериалах во время ремонта, но при этом не потерять в качестве, лучше обратить внимание на дисконт-центры и аутлеты. Таким советом поделился с NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

Он посоветовал покупать на распродажах расходные материалы. Например, там бывает хороший выбор плинтусов, обоев, светильников и прочих необходимых для ремонта предметов.

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Еще один способ сэкономить — взять часть работы на себя. Например, демонтаж большинство людей способны сделать сами, в то время как рабочие возьмут за это приличную сумму.

«Отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку вы сможете и без помощи специалистов совершенно бесплатно, а они взяли бы за это деньги. Мастеров перед наймом надо тщательно проверять: здесь лучше всего поспрашивать знакомых», — отметил Васильев.

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