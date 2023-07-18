Общество 18 июля 2023, 16:39 Строительный эксперт Васильев посоветовал покупать для дома электрочайник не мощнее 900 Ватт

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При выборе электрического чайника для дома, нужно обращать внимание на его объем, материал и мощность. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Он посоветовал купить для домашнего исследования чайник из пластика или стекла. Но не стоит выбирать самые дешевые модели, потому что есть риск сильного запаха, который будет влиять на вкус воды. Подходящим объемом эксперт назвал полтора литра.

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«Для дома подойдут экономичные модели пластиковых электрочайников мощностью 600–900 Ватт и объемом 1,5 литра», — сказал эксперт.

Он добавил, что плюс пластиковых чайников в их безопасности: они не обжигают даже при наличии внутри кипятка. А также менее хрупкие.

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