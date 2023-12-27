Общество 27 декабря 2023, 12:36 Строительный эксперт Васильев назвал плюсы и минусы живой ели Строительный эксперт Васильев: плюс живой ели заключается в ее запахе

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Главный плюсом живой ели на Новый год является ее хвойный запах. Однако за деревом тяжело ухаживать без специальных навыков и тяжело устанавливать в доме. Об этом изданию NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

На живую ель можно повесить только легкие игрушки, поскольку тяжелые могу сломать ветки.

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«На хвойном аромате, естественном внешнем виде и утилизации без вреда для окружающей среды плюсы живой ели заканчиваются. Ее сложно установить дома без технических навыков», — добавил он.

Эксперт также напомнил, что живая новогодняя ель засохнет через несколько недель.