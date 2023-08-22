Общество 22 августа 2023, 17:47 Строительный эксперт Васильев: на пластиковых окнах не должно быть конденсата между стеклами

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На установленных пластиковых окнах не должно быть царапин, вмятин, сколов и конденсата между стеклами. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также перед заключением договора на установку окон клиенту следует обратить внимание на все технические характеристики готового продукта. Кроме того, с мастером важно согласовать возможные отклонения от стандартов.

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Тажке Васильев посоветовал перед заключением договора внимательно ознакомиться со сроками исполнения работ и стоимостью услуг.