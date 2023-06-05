Общество 05 июня 2023, 15:10 Строительный эксперт Васильев дал советы россиянам, как правильно выбирать строительную бригаду Строительный эксперт Васильев: ремонтную бригаду нужно выбирать по отзывам людей

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Строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с изданием NEWS.ru дал советы россиянам, которые запланировали ремонт в доме или квартире, как правильно подобрать ремонтную бригаду.

В первую очередь эксперт порекомендовал опираться на рекомендации и отзывы реальных людей.

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«Если вы выбираете бригаду в первый раз — обязательно смотрите отзывы реальных людей, желательно с фото результатов ремонта. Помните: даже если вы нашли кого-то по знакомству, это не гарантирует хороших результатов и честность работников», — сообщил Васильев.

С ремонтной бригадой следует заключить договор подряда. Таким образом, по словам Васильева, можно избежать обмана со сроками выполнения работ.