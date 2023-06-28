28 июня 2023, 15:25
Строительный эксперт Васильев: бронепластины защитят замки входной двери от взлома
Бронепластины или специальные накладки толщиной в два миллиметра защитят замки входной двери в квартиру от взлома. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.
По его словам, в стальную дверь следует установить как минимум два замка — сувальдный и цилиндровый, они смогут защитить от разных типов взлома.
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Васильев отметил, что установленные фирменные замки с разными классами взломостойкости отпугнут злоумышленников и воров.
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