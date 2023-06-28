Общество 28 июня 2023, 15:25 Строительный эксперт Васильев: бронепластины защитят замки входной двери от взлома

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Бронепластины или специальные накладки толщиной в два миллиметра защитят замки входной двери в квартиру от взлома. Об этом сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По его словам, в стальную дверь следует установить как минимум два замка — сувальдный и цилиндровый, они смогут защитить от разных типов взлома.

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Васильев отметил, что установленные фирменные замки с разными классами взломостойкости отпугнут злоумышленников и воров.