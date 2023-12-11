11 декабря 2023, 15:33
Строительный эксперт Уланов посоветовал использовать прозрачные присоски для крепления гирлянды на окне
Яркие светящиеся гирлянды на окнах символизируют приближение Нового года. Однако неправильное крепление украшений может навредить стеклу, рассказал генеральный директор ремонтно-строительной компании «Окна 2.0» Игорь Уланов в беседе с 7Дней.
По словам эксперта, отличным решением станут прозрачные присоски. Они надежны и незаметны на стекле.
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«Не рекомендую использовать клейкую массу, а также скотч — эти материалы испортят внешний вид окна, а также потом их придется долго смывать», — добавил специалист.
Он также рассказал о правилах при выборе изделия. В коробке с качественной гирляндой можно найти инструкцию, адаптер, запасные лампочки, а также сертификат на безопасность и соответствие ГОСТу.
Новый год
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