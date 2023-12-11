Общество 11 декабря 2023, 15:33 Строительный эксперт Уланов посоветовал использовать прозрачные присоски для крепления гирлянды на окне

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Яркие светящиеся гирлянды на окнах символизируют приближение Нового года. Однако неправильное крепление украшений может навредить стеклу, рассказал генеральный директор ремонтно-строительной компании «Окна 2.0» Игорь Уланов в беседе с 7Дней.

По словам эксперта, отличным решением станут прозрачные присоски. Они надежны и незаметны на стекле.

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«Не рекомендую использовать клейкую массу, а также скотч — эти материалы испортят внешний вид окна, а также потом их придется долго смывать», — добавил специалист.

Он также рассказал о правилах при выборе изделия. В коробке с качественной гирляндой можно найти инструкцию, адаптер, запасные лампочки, а также сертификат на безопасность и соответствие ГОСТу.