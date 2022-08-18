Строительный эксперт Мусиенко рассказал о подорожании стройматериалов

Материалы для отделки помещений подорожали на 10-15%, а мебель — до 80%. Об этом ИА Nаtiоn Nеws рассказал эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко.

Он добавил, что выросла стоимость и некоторых ремонтных работ. Также эксперт пояснил, что можно покупать стройматериалы отечественного производства, так как у них более доступные цены. Но тем, кто хочет использовать именно импортные, придется потратиться гораздо больше.

Мусиенко рекомендовал делать ремонт именно сейчас, так как дальше цены будут только увеличиваться.