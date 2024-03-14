Общество 14 марта 2024, 13:19 Строительный эксперт Дубовенко посоветовал строить вместо гаража навес для авто

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При строительстве люди часто совершают одни и те же ошибки. Об этом сайту rostovgazeta.ru рассказал основатель компании Good Wood Александр Дубовенко.

По его словам, часто люди строят гараж, который потом становится чем-то, вроде склада для вещей, а машину владельцы оставляют на улице. Поэтому лучше распорядиться пространством более рационально и построить для автомобиля навес.

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Кроме того, эксперт посоветовал лишний раз подумать, прежде чем строить бассейн или бильярдную. Потому что обустройство помещений обходится дорого, но люди крайне редко ими пользуются.

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