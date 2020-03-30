Строительные работы в ЖК «Береговой» не останавливаются

Жилой квартал на Москве-реке «Береговой» находится в высокой стадии готовности. Строительные и монтажные работы не приостановлены. На площадке соблюдаются все необходимые меры безопасности: в местах общего пользования проведена дезинфекция, сотрудники работают в защитных масках и постоянно проходят контроль самочувствия.

Фасадные работы на финальной стадии

В жилом квартале «Береговой» на завершающей стадии фасадные работы по всем 10 корпусам, семь из которых являются зданиями средней этажности. Также в жилом комплексе применяется уникальное сочетание фасада из клинкерного кирпича и анодированного алюминия. Использовать решили немецкий клинкерный кирпич марки Hagemeister двух цветов: Cuxhaven — красный и Dallas GT — черный, а также пластины анодированного алюминия.

Внутри и снаружи: что происходит на объекте прямо сейчас

Ход строительных и монтажных работ продолжается. Уже установлены стеклопакеты во всех квартирах. Архитектура проекта изначально предполагала акцент на видовые квартиры с угловым остеклением шириной почти 3 метра и высотой 2 метра. Внутри корпусов продолжаются отделочные работы в квартирах и общественных зонах, а также работы по штукатурке стен и устройству полов в технических помещениях и паркинге. Сейчас на объекте монтируют внутренние стены и витражи коммерческих помещений, расположенных на первых этажах. Параллельно ведутся работы по прокладке кабельных линий в местах общего пользования и квартирах. Завершаются работы по устройству систем водоснабжения, электроснабжения, а также вентиляции и кондиционирования. В «Береговом» предусмотрена центральная система кондиционирования.

Придомовая территория: зелень и острова

Прямо сейчас в ЖК «Береговой» в самом разгаре работы по благоустройству двора и территории детского сада. Изначально была продумана зона для игр, занятий спортом и уютные пространства для отдыха. Концепция включает в себя зеленые насаждения в специальных вазонах, обшитых древесиной и дизайнерской сталью. С их помощью появятся своеобразные острова, среди которых будут расположены изогнутые эко-скамейки. Также производится устройство внутридворовой клинкерной брусчатки, которая перекликается с цветами фасада. В работе монтаж энергоэффективной системы дизайнерского освещения с подсветкой периметра двора, дорожек, зон отдыха, а также установка детской игровой зоны.

Быстро и надежно

ЖК «Береговой» показал высокий темп монолитного строительства среди столичных объектов. Один этаж возводился в среднем за 6 дней. Для строительства 10 корпусов и подземного паркинга было залито 47,5 тысяч кубических метров бетона, что сопоставимо с объемом трех Патриарших прудов в Москве.