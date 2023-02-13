13 февраля 2023, 14:35
Строительные работы по возведению кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе закончатся летом
Руководитель филиала Военно-строительной компании в Петербурге Александр Гозный в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, что кадетский корпус Следственного комитета России в Петергофе планируют открыть с 1 сентября.
Он также отметил, что отделочные работы внутри здания начнутся уже в апреле.
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«Параллельно идет работа по проработке дизайн-проекта всех помещений. Как только он будет утвержден, начнется процесс закупки необходимой мебели», — добавил Гозный.
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Проект будущего кадетского корпуса был разработан в 2021-2022 годах. Сейчас территория принадлежит СК России.
Санкт-Петербург
Строительство
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